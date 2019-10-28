Invest in Tashkent Region: соглашения на $1 млрд подписали в Ташобласти

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В городе Нурафшане Ташкентской области прошел Международный инвестиционный форум Invest in Tashkent Region ("Инвестируй в Ташкентскую область"), по итогам которого были подписаны соглашения на сумму 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Торгово-Промышленной палаты Узбекистана.
Мероприятие собрало более 300 гостей из 40 стран. В Нурафшан приехали правительственные делегации, инвесторы, представители бизнеса и банковской сферы, в частности, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и других международных организаций.
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Как отметил в день открытия форума Министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков, благодаря улучшению инвестиционного климата в экономику Узбекистана стало поступать больше средств.
"Инвестиционный форум призван продемонстрировать уникальный потенциал роста, который отличает Ташкентскую область. Наша первоочередная задача — открывать новые рабочие места для растущего населения региона, и вместе с тем — создавать новое качество жизни", — заявил хоким области Рустам Холматов.
Ранее стало известно, что Узбекистан поднялся на семь позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business, расположившись на 69-м месте.