Экспортеры и импортеры Узбекистана смогут вернуть взысканный штраф

Для того чтобы вернуть себе взысканные государством средства, нужно, чтобы валюта поступила к экспортерам, а импортеры ввезли и оформили товары (обеспечили выполнение работ и оказание услуг).

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Теперь отечественные импортеры и экспортеры имеют шанс избежать применения штрафа и даже вернуть уже взысканную сумму из бюджета, передает Norma.uz.

Эти нововведения предусмотрены поправками в Положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям.

В действующем законодательстве были прописаны сроки:

- по импортным контрактам – ввоза в республику и оформления товаров в режим «выпуск для свободного обращения», выполнения работ и оказания услуг или возврата уплаченных за них денежных средств;

- по экспортным операциям – поступления выручки или обратного ввоза товаров.

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Если указанные сроки нарушены более чем на 30 (для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства – 60) банковских дней, с участника ВЭД взыскивается штраф в доход республиканского бюджета. Размер его зависит от общего срока просрочки и исчисляется кратно к сумме непоступившей валюты или вовремя неоформленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг): до 180 дней – 10%, от 180 до 365 дней – дополнительно 20%, более 365 дней – дополнительно 70%.

Однако по новым правилам отечественные импортеры и экспортеры имеют шанс избежать применения и даже вернуть уже взысканный штраф из бюджета. Для этого нужно, чтобы валюта поступила к экспортерам, а импортеры ввезли и оформили товары (обеспечили выполнение работ и оказание услуг):

- к моменту рассмотрения вопроса о применении штрафа – в этом случае штраф не применяется;

- к моменту исполнения решения суда о применении штрафа – тогда примененный штраф не уплачивается;

- в течение 90 дней после применения штрафа – уплаченный штраф подлежит возврату из государственного бюджета. Порядок возврата конкретизирует правительство в месячный срок.