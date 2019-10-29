В Узбекистане повысят минимальные цены на алкоголь

Постановление "О пересмотре минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию" прошло государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Постановление "О пересмотре минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию" прошло государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Документом установлены обновленные минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию (за исключением пива).

Таким образом, с 1 ноября 2019 года за 1 литр готовой продукции минимальная оптово-отпускная и розничная цена на вино составляет 8600 сумов и 10200 сумов (ранее 8000 сумов и 9600 сумов), на коньяк – 31 000 сумов и 36 600 сумов (ранее 29 000 сумов и 34 600 сумов), а на водку и прочую алкогольную продукцию – 22 000 сумов и 26 000 сумов (ранее 19 400 сумов и 23 200 сумов).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане упрощен порядок реализации алкогольной продукции для гостиниц.

Теперь гостиницам выдается одно разрешительное свидетельство на несколько стационарных розничных торговых точек, осуществляющих продажу постояльцам алкогольной продукции (бар, мини-бар, кафе, ресторан), принадлежащих гостинице и расположенных внутри нее.