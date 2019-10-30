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Мужчина работает за компьютером

В Узбекистане создадут автоматизированную систему налогообложения

CC0 / Unsplash / Campaign Creators
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Совместно с компаниями Huawei и CEIEC прорабатывается создание нового проекта, который изменит существующую систему налогообложения в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Государственном налоговом комитете прошла встреча с представителями компаний Huawei и CEIEC, сообщает пресс-служба ГНК.

Речь шла о создании автоматизированной системе налогообложения. Эти компании являются ведущими разработчиками программного обеспечения в налоговой системе Китая. Стороны обсудили разработку единой информационной платформы для налоговых органов.

Аркадий Брызгалин
© Foto: Alexey Napalkov
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Внедрение автоматизированной системы налогообложения привнесет ряд удобств для налогоплательщиков. Это поможет правильно заполнять налоговые декларации, способствует прозрачности системы и своевременной уплате налогов, а также предотвратит уклонение от уплаты налогов, сокрытие доходов и коррупцию, считают в ведомстве.

Гости поделились преимуществами единой информационной платформы Golden Tax, внедренной Huawei и CEIEC для налоговой системы Китая. Благодаря ей налогоплательщики имеют возможность оплачивать налоги в режиме онлайн в удобное для них время с помощью специальных устройств и мобильных приложений и без посещения налоговых органов.

Теги:
цифровые технологии, цифровая экономика, Huawei, Государственный налоговый комитет, акцизный налог, подоходный налог, налоговые льготы, налоги



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