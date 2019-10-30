В Узбекистане создадут автоматизированную систему налогообложения

Совместно с компаниями Huawei и CEIEC прорабатывается создание нового проекта, который изменит существующую систему налогообложения в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Государственном налоговом комитете прошла встреча с представителями компаний Huawei и CEIEC, сообщает пресс-служба ГНК.

Речь шла о создании автоматизированной системе налогообложения. Эти компании являются ведущими разработчиками программного обеспечения в налоговой системе Китая. Стороны обсудили разработку единой информационной платформы для налоговых органов.

Внедрение автоматизированной системы налогообложения привнесет ряд удобств для налогоплательщиков. Это поможет правильно заполнять налоговые декларации, способствует прозрачности системы и своевременной уплате налогов, а также предотвратит уклонение от уплаты налогов, сокрытие доходов и коррупцию, считают в ведомстве.

Гости поделились преимуществами единой информационной платформы Golden Tax, внедренной Huawei и CEIEC для налоговой системы Китая. Благодаря ей налогоплательщики имеют возможность оплачивать налоги в режиме онлайн в удобное для них время с помощью специальных устройств и мобильных приложений и без посещения налоговых органов.