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Подпись документов

Мирзиёев подписал закон "О науке и научной деятельности"

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Определены главные сферы науки и научной деятельности: в частности, достижение конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, а также привлечение к научной деятельности молодежи и тесная интеграция науки, образования и производства.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Президент подписал закон "О науке и научной деятельности", в котором обозначены основные принципы научной сферы, сообщает издание "Народное слово".

Документ закрепляет свободу творчества, информации и конкуренции.

Определены и главные сферы науки и научной деятельности: в частности, достижение конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, а также привлечение к научной деятельности молодежи и тесная интеграция науки, образования и производства. Особое внимание уделено международному сотрудничеству в данной области.

Закон также устанавливает полномочия Кабмина, Министерства инновационного развития, Академии наук, учреждений системы высшего образования в вопросах регулирования отрасли.

Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана
© Министерство инновационного развития Узбекистана
Всемирный банк готов вложить до $100 млн на развитие науки Узбекистана

Одной из главных задач закона будет привлечение молодежи к науке и научной деятельности.

В частности, в вузах обязательно должны вестись теоретические исследования. Им разрешено создавать организации, центры коллективного пользования научными оборудованием и другие научные организации, а также уникальные научные объекты.

Документ также определяет источники финансирования научной деятельности. Он был принят Законодательной палатой 22 июля и одобрен Сенатом 11 октября. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Теги:
законодательство, новый закон, закон, научные исследования, научное открытие, Наука



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