Узбекистан запретит ввоз автобусов и грузовиков ниже стандарта "евро-4"

Мирзиёев утвердил концепцию охраны окружающей среды Узбекистана до 2030-го. Документ предусматривает меры в рамках Парижского соглашения ООН по климату от 12 декабря 2015 года. В частности, обязательства по принятию стандартов автотранспортных средств, а также моторного топлива экологического класса "евро-6".
С 2022-го в стране так же будет введен запрет на импорт и временный ввоз моторного топлива класса ниже "евро-3", а с 1 января 2023 года – ниже "евро-4".
Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями.