Узбекистан запретит ввоз автобусов и грузовиков ниже стандарта "евро-4"

При этом с 2010 года в республике уже действует запрет на ввоз автотранспортных средств экологического класса ниже "евро-3". Теперь эти стандарты решили поднять.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Узбекистане введут запрет на ввоз транспортных средств категории M и N (автобусов и грузовиков) экологических стандартов ниже "евро-4", сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента, новый порядок примут с 1 января 2022-го.

При этом с 2010 года в республике уже действует запрет на ввоз автотранспортных средств экологического класса ниже "евро-3". Теперь эти стандарты решили поднять.

Мирзиёев утвердил концепцию охраны окружающей среды Узбекистана до 2030-го. Документ предусматривает меры в рамках Парижского соглашения ООН по климату от 12 декабря 2015 года. В частности, обязательства по принятию стандартов автотранспортных средств, а также моторного топлива экологического класса "евро-6".

С 2022-го в стране так же будет введен запрет на импорт и временный ввоз моторного топлива класса ниже "евро-3", а с 1 января 2023 года – ниже "евро-4".