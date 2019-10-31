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В Минэнерго обсудили перспективы сотрудничества с ШОС

© Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективные направления многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС с КНР, а также развитие диалога по реализации проектов по внедрению инновационных технологий по глубокой переработке угля и природного газа.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Состоялась встреча министра энергетики Республики Узбекистан Алишера Султанова и Генерального секретаря ШОС Владимира Норова, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Отмечено, что за период деятельности Шанхайской организации сотрудничества проделана масштабная работа по развитию экономического взаимодействия в Центральной Азии, укреплению стабильности и безопасности.

Между странами налажено партнерство по всем направлениям экономики, а также прорабатываются вопросы создания общих рынков, в том числе и площадки для энергетических ресурсов.

© Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
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Стороны обсудили перспективные направления многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС с КНР, а также развитие диалога по реализации проектов по внедрению инновационных технологий по глубокой переработке угля и природного газа.

Большой интерес и перспективу для взаимодействия стран ШОС имеет обмен опытом и лучшими практиками в области повышения уровня энергоэффективности, в том числе по энергоэффективным и чистым энерготехнологиям.

Теги:
Министерство энергетики, энергетика, энергетик, ШОС, ШОС



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