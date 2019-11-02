Об утере банковской карты можно будет сообщить круглосуточно

Эмитент банковской карты обязан обеспечить возможность круглосуточного направления держателем банковской карты уведомления об утере банковской карты или несанкционированном использовании банковской карты.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Президент подписал Закон "О платежах и платежных системах", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ определяет платежную систему как совокупность отношений, обеспечивающих осуществление платежей путем взаимодействия оператора и участников платежной системы с применением установленных процедур, инфраструктуры и правил платежной системы.

Платежная услуга оказывается на основании договора, в том числе в виде публичной оферты, заключенного между пользователем и поставщиком.

В законе указано, что платежи на территории Узбекистана осуществляются путем передачи наличных, перевода электронных средств или выдачи платежного документа, содержащего денежное обязательство.

Кроме того, согласно Закону, эмитент банковской карты обязан обеспечить возможность круглосуточного направления держателем банковской карты уведомления об утере банковской карты или несанкционированном использовании банковской карты.