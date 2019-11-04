14:45 04 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск

В продаже появится Chevrolet Trailblazer, произведенный в Таиланде

© wpaperhd.com
Экономика
Получить короткую ссылку
49302
Sputnik Узбекистан

Присутствие этой модели поможет укрепить позиции Chevrolet на рынке в Узбекистане, одновременно предоставляя для GM Thailand еще один международный экспортный рынок.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Узбекистан импортировал из Таиланда партию автомобилей Chevrolet Trailblazer, сообщается на сайте компании.

Новые машины уже в ближайшие месяцы появятся в продаже в Узбекистане.

"Мы ожидаем, что Trailblazer преуспеет в Узбекистане, где различные дорожные условия требуют прочного и надежного, но в то же время удобного полноприводного внедорожника", — сказал Гектор Вильярреал, президент GM в Юго-Восточной Азии.

© Sputnik / Алексей Куденко
Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане
Он отметил, что присутствие этой модели поможет укрепить позиции Chevrolet на рынке в Узбекистане, одновременно предоставляя для GM Thailand еще один международный экспортный рынок.

Напомним, что недавно компания UzAuto Motors выставила на продажу первый автомобиль в рамках программы Trade-in: Chevrolet Spark 2017 года выпуска.

В Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра UzAuto Motors Service & Trade-in Center 27 октября.

Теги:
Таиланд, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Chevrolet



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Люди, которым не нужны костюмы на Хэллоуин
Дорога там, где захочешь: изобретатель показал новый вездеход - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться