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Чьи бизнес-инициативы поддержит государство - категории

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Указом президента было образовано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, одна из задач которого – организация материальной поддержки уязвимых слоев населения в реализации их бизнес-проектов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Утвержден перечень категорий социально уязвимых слоев населения, проекты которых поддержат финансами за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, передает правовой портал Norma.

Бизнес-леди. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
В Узбекистане обеспечат финансовую поддержку малого бизнеса

Напомним, указом президента было образовано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, одна из задач которого – организация материальной поддержки уязвимых слоев населения в реализации их бизнес-проектов. Содействие осуществляется в форме предоставления поручительств и гарантий, возмещения процентных расходов по кредитам коммерческих банков за счет названного фонда.

Принятым документом утвержден перечень категорий населения, которые могут претендовать на финансирование:

– инвалиды и лица предпенсионного возраста (для мужчин – от 58 до 60 лет, для женщин – от 53 до 55 лет);

– одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов, а также многодетные родители;

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
ТПП подписала соглашение с ЕБРР о поддержке малого бизнеса

– молодежь, окончившая общие средние и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения, а также выпускники вузов, обучавшиеся по государственным грантам;

– жертвы торговли людьми;

– трудоспособные члены малообеспеченной семьи;

– лица, освобожденные из учреждений по исполнению наказания, а также от применения принудительных мер медицинского характера по решению суда;

– лица, признанные безработными органами по труду;

– лица, вернувшиеся из трудовой миграции.

Теги:
предпринимательство, бизнес



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