Чьи бизнес-инициативы поддержит государство - категории

Указом президента было образовано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, одна из задач которого – организация материальной поддержки уязвимых слоев населения в реализации их бизнес-проектов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Утвержден перечень категорий социально уязвимых слоев населения, проекты которых поддержат финансами за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, передает правовой портал Norma.

Напомним, указом президента было образовано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства, одна из задач которого – организация материальной поддержки уязвимых слоев населения в реализации их бизнес-проектов. Содействие осуществляется в форме предоставления поручительств и гарантий, возмещения процентных расходов по кредитам коммерческих банков за счет названного фонда.

Принятым документом утвержден перечень категорий населения, которые могут претендовать на финансирование:

– инвалиды и лица предпенсионного возраста (для мужчин – от 58 до 60 лет, для женщин – от 53 до 55 лет);

– одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов, а также многодетные родители;

– молодежь, окончившая общие средние и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения, а также выпускники вузов, обучавшиеся по государственным грантам;

– жертвы торговли людьми;

– трудоспособные члены малообеспеченной семьи;

– лица, освобожденные из учреждений по исполнению наказания, а также от применения принудительных мер медицинского характера по решению суда;

– лица, признанные безработными органами по труду;

– лица, вернувшиеся из трудовой миграции.