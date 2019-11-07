Узбекистан занял 23-е место в рейтинге экономической свободы

В сообщении говорится, что значение индикатора "Налоговое бремя" в Узбекистане лучше среднемирового значения на 14,7 процентных пункта (77,6% из 100%).

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. По итогам 9 месяцев 2019 года Узбекистан занял 23-е место из 186 стран по индикатору "Налоговое бремя" в "Индексе экономической свободы". Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

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Сообщается, что рейтинг разрабатывается американским центром Heritage Foundation в партнерстве с Wall Street Journal на протяжении последних 20 лет.

"Индекс экономической свободы" включает в себя 12 компонентов, объединенных в четыре группы, и измеряется по шкале от 0 до 100. Отмечается, что чем больше величина индекса, тем более свободно государство в экономической сфере.

Для оценки изменения индикатора в Узбекистане приняты следующие показатели за последний год:

– максимальная ставка НДФЛ, снизившаяся с 22,5% до 12%;

– максимальная ставка налога на прибыль юридических лиц 14% в прошлом году и 12% в этом;

– общее налоговое бремя (отношение налоговых поступлений к ВВП периода).

Расчеты составного индикатора "Налоговое бремя" отмечают снижение значения на 0,3 процентных пункта - с 22,2 до 21,9%.

При этом значения составных показателей сложились следующим образом:

– по максимальной ставке налога на доходы физических лиц улучшение значения на 10,9 процентных пункта – с 84,8 до 95,7;

–по максимальной ставке налога на прибыль юридических лиц на 1,6 процентных пункта – с 94,1 до 95,7;

– по общей налоговой нагрузке на 0,4 процентных пункта – с 85,3 до 85,6.

В сообщении говорится, что значение индикатора "Налоговое бремя" в Узбекистане лучше среднемирового значения на 14,7 процентных пункта (77,6% из 100%), что соответствует 23-й позиции из 186 стран.

Напомним, в общем рейтинге Heritage за минувший год Узбекистан поднялся на 12 строчек и занял 140 место. Общий показатель экономической свободы составляет 53,3 балла. Это объясняется тем, что в стране произошли различные реформы. Президент Узбекистана предпринял различные шаги для привлечения иностранных инвестиций, реформирования таких секторов, как сельское хозяйство, банковское дело и другие, в целом для поддержания макроэкономической стабильности.