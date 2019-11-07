Захидов: все центральные банки не думают о прибыли

Закон вызвал много споров, так как, согласно документу, Центробанк выступает одновременно и регулятором сферы, и поставщиком услуг.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана на пресс-конференции прокомментировал закон "О платежах и платежных системах", передает Spot.uz

Ботир Захидов отметил, что новый закон призван предотвратить систему, при которой платежные компании имеют доступ к банковским счетам населения.

"До сих пор деятельность платежных организаций не регулировалась единым законом. Новый порядок не только упорядочивает сферу, но и расширяет возможности участников рынка", - сказал Захидов.

Зампред ЦБ объяснил, что теперь платежные организации получают право заниматься микрофинансированием и это может привести к существенным изменениям. Если обычная микрокредитная организация способна предоставить в день услугу 10−20 клиентам, то платежные системы при помощи IT-технологий в считанные минуты могут выдавать микрозаймы всей своей многомиллионной аудитории.

По словам Захидова, это не приведет к созданию неравных условий для участников рынка.

"У Центробанка нет цели заработать, во всем мире центральные банки не думают о прибыли", - уточнил он.

1 ноября президент подписал закон "О платежах и платежных системах", который регулирует отношения в области создания и функционирования платежных систем, надзора за ними, оказания платежных услуг и осуществления платежей.