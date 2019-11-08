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Хлеб

Президент Узбекистана поручил снизить себестоимость производства хлеба

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Глава республики объявил о необходимости создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, во время которого затронул вопрос обеспечения населения хлебом и мукой.

Как пишет "Даракчи", глава республики поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах, своевременно и в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам.

"Начиная с 15 октября цены на пшеницу были либерализованы, и в целях поддержки социально уязвимых слоев населения каждому получателю пособий ежемесячно выплачивается компенсация в размере 50 тысяч сумов", - говорится в сообщении.

Также Мирзиёев объявил о необходимости создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.

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На совещании также было отмечено, что что в отдельных областях цена на хлеб остается слишком высокой, поэтому хокимам указано на необходимость взять за основу опыт города Ташкента, ежедневно анализировать все процессы от реализации муки на бирже до продажи хлеба в рознице, принять меры к полному обеспечению потребности населения в хлебе.

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Напомним, в начале октября в Узбекистане было принято постановление правительства "О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба".

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Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана обратился к правительству страны с просьбой отказаться от установления закупочных цен на зерно, поскольку это снижает заинтересованность производителей в выращивании зерна.

Теги:
цены, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, хлебобулочные изделия



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