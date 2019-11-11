Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

В республике доллар вырос на 23,50 сума и составил 9 490,77. Евро упал на 115,18 сума и составил 10 455,03 сума.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 12 ноября обновил курсы иностранных валют по отношению к суму.

"Доллар вырос на 23,50 сума и составил 9 490,77. Евро упал на 115,18 сума и составил 10 455,03 сума", - говорится в сообщении.

ЦБ Курс валют с 12 ноября 2019

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

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Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.