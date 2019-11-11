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Банкноты номиналом 1 доллар США

Доллар все еще растет: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В республике доллар вырос на 23,50 сума и составил 9 490,77. Евро упал на 115,18 сума и составил 10 455,03 сума.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 12 ноября обновил курсы иностранных валют по отношению к суму.

"Доллар вырос на 23,50 сума и составил 9 490,77. Евро упал на 115,18 сума и составил 10 455,03 сума", - говорится в сообщении.

Курс валют с 12 ноября 2019
ЦБ
Курс валют с 12 ноября 2019

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Доллар и евро растут: курс валют в Узбекистане >>

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, ЦБ, Экономика, деньги, курс валюты, валюта



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