Лукьянов: Узбекистан закрыт для разного рода толкователей ислама извне

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. На полях Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось побеседовать с директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов рассказал, какие основные вопросы обсудили участники конференции.

По его словам, одной из главных тем конференции стал вопрос о том, какие вызовы на данный момент существуют в Центральной Азии. Отмечалось, что необходимо учитывать стремительный и довольно нелинейно меняющийся международный контекст.

"Например, развернулась очень любопытная дискуссия о столкновении интересов "больших игроков" в регионе. Мы привыкли полагать, что это продолжается. На конференции прозвучали разные мнения", - отметил эксперт.

Как рассказал Лукьянов, проблемы для региона регулярно возникают и изнутри, и снаружи. Однако звучали разные точки зрения, так как состав участников очень широкий даже по сравнению с остальными мероприятиями, посвященными ЦА.

"Утверждалось, что США и ЕС однозначно видят свои интересы в регионе. Однако они рассматривают ЦА как платформу взаимодействия Китая и России. Даже если интерес и есть, это несравнимо с РФ и КНР, которые и географически, и культурно ближе к региону", от метил Лукьянов.

Участники коснулись и темы угрозы радикального исламизма. По словам директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай", узбекские коллеги здраво оценивают угрозу и в стране делается достаточно, чтобы ее минимизировать.

"Узбекистан закрыт для разного рода толкователей ислама извне. Но рядом Афганистан. Пока там это продолжается, угроза перетекания процессов в соседние страны достаточно велика", - считает эксперт.