В Узбекистане ограничили виды деятельности сотрудников Центробанка

Президент республики подписал закон "О Центральном банке Республики Узбекистан" в новой редакции. Документом закреплены такие вопросы, как правовой статус, полномочия, функции ЦБ, взаимодействие с государственными органами и другими организациями.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Узбекистане сотрудникам Центрального банка запретили заниматься какими-либо другими видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и преподавательской.

Это предусмотрено законом, который подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

Согласно документу, работникам ЦБ также нельзя входить в состав наблюдательных советов банков, органов хозяйственного управления и хозяйствующих субъектов, а кроме того — разглашать или использовать в интересах третьих лиц информацию, составляющую банковскую тайну, или иную информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством, ставшую им известной в связи с исполнением служебных обязанностей.

Помимо этого, сотрудников Центробанка теперь не разрешается привлекать для проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства и ряда других субъектов.