Бизнесмены Пермского края изучают узбекский энергорынок

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Деловые круги Пермского края принимают участие в Ташкентском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Пермскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.
На встрече с руководством Министерства энергетики РУз стороны обсудили перспективные направления сотрудничества с узбекскими компаниями в нефтегазовой, химической и электротехнической отраслях.
Представители пермских предприятий презентовали свои разработки в информационных технологиях, машиностроении, энергетической и химической отраслях.