Бизнесмены Пермского края изучают узбекский энергорынок

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ООН займется реформированием соцзащиты в Узбекистане Совместная программа с бюджетом в $2 млн является одним из 24 проектов, финансируемых ООН. Она будет реализована в течение следующих двух лет. 44

Готовится к запуску узбекско-турецкий венчурный фонд Планируется наладить сотрудничество по созданию, накоплению и управлению капиталом квалифицированных инвесторов с целью инвестирования в инновационные проекты, стартапы и другие перспективные проекты. 120