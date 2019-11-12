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Нефть, газ и энергетика: сразу две крупнейшие выставки пройдут в Узбекистане

Бизнесмены Пермского края изучают узбекский энергорынок

oilgas.uz
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Делегация из Перми приняла участие в бизнес-форуме в форматах B2G и B2B, который в эти дни проходит в Ташкенте. Российские бизнесмены ознакомились с деятельностью потенциальных узбекских партнеров в энергетическом секторе.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Деловые круги Пермского края принимают участие в Ташкентском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба Минэнерго.  

Пермскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

На встрече с руководством Министерства энергетики РУз стороны обсудили перспективные направления сотрудничества с узбекскими компаниями в нефтегазовой, химической и электротехнической отраслях.

Представители пермских предприятий презентовали свои разработки в информационных технологиях, машиностроении, энергетической и химической отраслях.




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