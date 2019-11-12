Готовится к запуску узбекско-турецкий венчурный фонд

Планируется наладить сотрудничество по созданию, накоплению и управлению капиталом квалифицированных инвесторов с целью инвестирования в инновационные проекты, стартапы и другие перспективные проекты.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В процессе активного обсуждения вопрос создания узбекско-турецкого венчурного фонда в размере не менее 2 млн долларов США, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.

Цель фонда - развитие венчурной экосистемы Узбекистана, которая предполагает финансирование инновационных проектов и стартапов.

В целях реализации документов, принятых в рамках заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), определено развитие малого и среднего предпринимательства путем создания совместных технопарков, стартап-предприятий, инновационных и венчурных компаний. При этом предусматривается изучение и внедрение опыта государств-членов ССТГ, в частности, Турции.

По итогам встречи министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова и председателя Венчурного совета Союза торговых палат и товарных бирж Турции Гоктекин Динчерс подписан меморандум о взаимопонимании между структурами.

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Стороны договорились о реализации инвестиционных и венчурных партнерских программ. Также будет налажено сотрудничество по созданию, накоплению и управлению капиталом квалифицированных инвесторов с целью инвестирования в инновационные проекты, стартапы и другие перспективные проекты.