Корейские компании инвестируют в строительство очередного Сити в столице

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Консорциум южнокорейских компаний, в который вошли IGIS Asset Management, KIND (Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation) и Wooju Construction Co. LTD., заинтересовался строительством Yunusabad Business City, сообщает пресс-служба столичной администрации.

На встрече с иностранными инвесторами обсуждены перспективы совместного сотрудничества и достигнуты предварительные договоренности об участии данных компаний в реализации бизнес-проекта.

"Данная встреча в очередной раз показала, что новые градостроительные проекты Узбекистана привлекают внимание и получают поддержку крупных инвесторов из разных стран," - отметили в хокимияте.

Для справки: новый деловой комплекс будет построен на пересечении улиц Янги Шахар и Чинабад, общая стоимость проекта составит примерно 300 миллионов долларов. Проект будет завершен в течение трех лет.