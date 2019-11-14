Мирзиёев: странам ЦАРЭС для развития необходим единый энергетический рынок

В Ташкенте в четверг открылась 18-я министерская конференция ЦАРЭС. Ее участникам предстоит согласовать транспортную и энергетическую стратегии до 2030 года, ориентированные на реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Развитие стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) связано с созданием единого энергетического рынка и диверсификацией транспортных маршрутов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает РИА Новости , в столице 14 ноября открылась 18-я министерская конференция ЦАРЭС. В ней участвуют президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, высокопоставленные официальные лица стран-участниц ЦАРЭС, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, ПРООН, Всемирного банка.

"Стабильное и устойчивое развитие региона неразрывно связано с модернизацией энергетической инфраструктуры, становлением единого энергетического рынка путем реализации многосторонних проектов в данной сфере", — сказал Мирзиёев в своем послании участникам конференции. Текст обращения зачитал советник главы республики Равшан Гулямов.

По словам президента, участникам ЦАРЭС также предстоит сформировать новые транспортные коридоры, которые соединят Центральную Азию с Европой, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азией, кроме того — создать сеть современных центров логистики и торговли, а также инфраструктуры международного уровня.

Мирзиёев сообщил, что участникам конференции требуется согласовать транспортную и энергетическую стратегии ЦАРЭС до 2030 года, ориентированные на реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов.

"Все это создает условия для рассмотрения международными инвесторами Центральной Азии в качестве единого перспективного рынка", — добавил глава республики.

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Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, АБР. Последний выполняет роль секретариата ЦАРЭС.