Ravon торжественно представили в Минске

Реализацией автомобилей Ravon в Белоруссии будет заниматься официальный дилер компании UzAuto Motors - "Мультимоторс".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Минске состоялась презентация бренда Ravon, которая ознаменовала старт продаж автомобилей в республике, сообщает UzDaily.

Модельный ряд представлен тремя моделями: Ravon R2, Ravon Nexia R3 и Ravon R4.

В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON. © Ravon

В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON. © Ravon

В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON. © Ravon

В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON. © Ravon

В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON. © Ravon 1 / 5 © Ravon В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.

На презентации также состоялся финиш грандиозного автопробега белорусских журналистов на автомобилях Ravon R2, R3 и R4 – Ташкент-Минск, который стартовал 25 октября с площадки UzAuto Motors Service & Trade-In Center.

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На легковых автомобилях за девять дней они преодолели семь тысяч километров. Маршрут пролегал через Андижан, Самарканд, Бухару и исчезнувшее Аральское море.

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Реализацией автомобилей Ravon в Белоруссии будет заниматься официальный дилер компании UzAuto Motors - "Мультимоторс".