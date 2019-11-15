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В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.

Ravon торжественно представили в Минске

© Ravon
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Реализацией автомобилей Ravon в Белоруссии будет заниматься официальный дилер компании UzAuto Motors - "Мультимоторс".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Минске состоялась презентация бренда Ravon, которая ознаменовала старт продаж автомобилей в республике, сообщает UzDaily.

Модельный ряд представлен тремя моделями: Ravon R2, Ravon Nexia R3 и Ravon R4.

  • В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.
    В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.
    © Ravon
  • В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.
    В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.
    © Ravon
  • В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.
    В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.
    © Ravon
  • В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.
    В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.
    © Ravon
  • В Минске компания УзАвто презентовала новый бренд RAVON.
    В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.
    © Ravon
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© Ravon
В Минске компания "УзАвто" презентовала новый бренд RAVON.

На презентации также состоялся финиш грандиозного автопробега белорусских журналистов на автомобилях Ravon R2, R3 и R4 – Ташкент-Минск, который стартовал 25 октября с площадки UzAuto Motors Service & Trade-In Center.

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На легковых автомобилях за девять дней они преодолели семь тысяч километров. Маршрут пролегал через Андижан, Самарканд, Бухару и исчезнувшее Аральское море.

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Реализацией автомобилей Ravon в Белоруссии будет заниматься официальный дилер компании UzAuto Motors - "Мультимоторс".

Теги:
автомобилисты, автомобиль, автомобили, UzAuto Motors, ravon, Ravon, Беларусь, Узбекистан, Узбекистан



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