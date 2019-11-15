WorldSkills Russia открывает центр в Узбекистане

Сертификат WorldSkills позволит трудовым мигрантам найти хорошо оплачиваемую и востребованную за рубежом работу.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В партнерстве с WorldSkills Russia, Узбекистан запустит собственные центры оценки компетентности трудовых мигрантов, отвечающие стандартам WorldSkills International, сообщает Министерство занятости и трудовых отношений.

В Бухаре состоялось заседание, посвященное совершенствованию системы трудовой миграции при сотрудничестве правительств Узбекистана и России. В нем приняли участие министр занятости и труда Узбекистана Нозим Хусанов, руководитель Федеральной службы по труду и занятости России Михаил Иванков, а также представители WorldSkills Russia.

Международная сертификация WorldSkills позволяет трудящимся мигрантам найти работу, которая особенно востребована в зарубежных странах, а также хорошо оплачивается.

Данный международный сертификат подтверждает профессионализм и компетентность работника. А для успешного трудоустройства, по словам представителей организации, будет достаточным лишь предъявить этот сертификат иностранному работодателю.

Также стороны договорились о создании учебного центра WorldSkills Russia в Узбекистане и запуске по республике системы самостоятельной оценки.

Напомним, в декабре этого года в Ташкенте пройдет первый открытый конкурс профессиональных профессий по международным стандартам WorldSkills.

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