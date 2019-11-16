В Нукусе в рамках инвестфорума подписаны соглашения на $300 млн

В столице Каракалпакии состоялся форум "Invest in Karakalpakstan". Регион представил заинтересованным бизнесменам условия и возможности для реализации проектов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Нукусе завершился международный инвестиционный форум "Invest in Karakalpakstan". По итогам его работы были подписаны 18 торгово-экономических соглашений на общую сумму около 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана.

В работе форума приняли участие вице-премьер Эльёр Ганиев, замминистра Инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов, руководство региона, бизнесмены, а также делегаты от более чем 70 иностранных компаний.

Пресс-служба Агенства по привлечению иностранных инвестиций Международный инвестфорум в Нукусе

В рамках Региональной инвестиционной программы на 2019 год в Каракалпакстан привлечено 150 миллионов долларов иностранных инвестиций в том числе из России, Китая, Южной Кореи, Турции, Великобритании и Германии.

По последним данным, на территории Каракалпакстана действуют 139 предприятий с участием иностранного капитала, из которых 25 зарегистрировано в этом году. Кроме того, есть большой потенциал у свободной экономической зоны "Нукус", где уже реализуется 12 проектов на более чем 60 миллионов долларов.

Одним из крупнейших инвестпроектов региона стал модернизированный завод "Samsung Нукус", который эксплуатирует компания Artel. Ежегодно предприятие выпускает сотни тысяч единиц современной бытовой электроники мирового уровня.

Пресс-служба Агенства по привлечению иностранных инвестиций Вице-премьер Эльёр Ганиев на международном инвестфоруме в Нукусе

Приоритетными предложениями со стороны инвесторов будут называться те проекты, которые направлены на формирование устойчивых цепочек производства: от заготовки до готового конкурентного продукта с дальнейшим экспортом в зарубежные страны.

Вице-премьер Эльёр Ганиев в своем выступлении отметил уникальный ресурсный потенциал Республики Каракалпакстан, приводя в пример успешную реализацию таких проектов как Устюртский газохимический комплекс, "Кунградский содовый завод" по производству кальцинированной соды, Ходжейлийский стекольный завод и другие, играющую важную роль в экономическом развитии региона. Еще одним привлекательным фактором служит наличие большого количества редких полезных ископаемых в регионе.

В свою очередь председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Ильхамов указал на туристический и экотуристический потенциал республики, заметив, что поток иностранных гостей с 2018 года вырос более чем вдвое, что делает эту сферу бизнеса крайне перспективной.

По итогам форума были достигнуты конкретные договоренности и подписаны 18 контрактов.