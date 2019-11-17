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Письменный набор главы государства

Сохраним: зарубежные инвестиции теперь под защитой главы государства

© Sputnik/Виктор Толочко
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Подобного рода соглашения, как правило, предусматривают всестороннюю правовую защиту инвестиций договаривающихся стран, включая запрет на их экспроприацию или национализацию, свободу в переводах платежей.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент утвердил Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанное 19 апреля 2019 года в Ташкенте, об этом сообщает портал Norma.uz.

Документ подписали главы правительств двух стран в ходе официального визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Узбекистан, состоявшегося 18–19 апреля.

Посетители выставки
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Более $100 млн зарубежных инвестиций будут реализованы в Узбекистане

Подобного рода соглашения, как правило, предусматривают всестороннюю правовую защиту инвестиций договаривающихся стран, включая запрет на их экспроприацию или национализацию, свободу в переводах платежей, возмещение причиненного инвесторам ущерба и порядок разрешения споров между государством и инвестором. Аналогичные соглашения, к примеру, Узбекистан подписал с Россией, Таджикистаном, Казахстаном, Китаем и еще целым рядом государств.

МИД Узбекистана направит корейской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу и компетентном органе, ответственном за его реализацию.

Теги:
Президент, Соглашение, подписание документов, Узбекистан, Южная Корея



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