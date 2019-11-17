МБРР займет Узбекистану крупную сумму денег поддержку рыночных реформ

Погашение займа, выплата процентов, комиссий и прочих платежей, как предусмотрено в соглашении, производится из средств республиканского бюджета Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Заемное соглашение на полмиллиарда долларов США Узбекистан подписал с Международным банком реконструкции и развития 19 июля 2019 года, сообщает портал Norma.uz.

Срок погашения займа – 30 лет, включая 5-летний льготный период. Заем направляется на финансирование расходов республиканского бюджета в рамках реализации проекта "Поддержка рыночных реформ в Узбекистане" с участием Всемирного банка.

За координацию и мониторинг реализации проекта, целевое и эффективное использование займа МБРР отвечает Минфин Узбекистана. Агенты по реализации проекта – Центробанк, Госкомстат, Минтруда и Минфин.

Погашение займа, выплата процентов, комиссий и прочих платежей производится из средств республиканского бюджета Узбекистана.

Напомним, также в июле это финансовое учреждение выделил заём в размере 100 миллионов долларов США. Такая сумма была выделена в рамках проекта "Комплексное развитие средних городов". Пилотными городами стали Янгиюль, Каган и Чартак.