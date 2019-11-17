Диалог на перспективу: в минэкономики обсудили финансирование проектов

Представители делегации ЕФСР рассказали о деятельности Фонда, в частности, об основных условиях и требованиях выделения средств для финансирования проектов, а также об опыте работы в других странах.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Министерстве экономики и промышленности состоялась встреча с делегацией Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) во главе с исполнительным директором Проектного блока ЕФСР А. Широковым, сообщается на сайте ведомства.

Узбекская сторона проинформировала представителей Фонда о проводимых реформах в стране и основных достигнутых изменениях в экономике.

Представители делегации ЕФСР рассказали о деятельности Фонда, в частности, об основных условиях и требованиях выделения средств для финансирования проектов, а также об опыте работы в других странах.

Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества.