Доллар перевалил за 9 500 — курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.
Доллар вырос на 10,19 сума и составляет 9 500,96. Евро прибавил 43,53 сума и составляет 10 498,56 сума.
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.