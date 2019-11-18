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Доллар

Доллар перевалил за 9 500 — курс валют в Узбекистане

Nguyen Huy Kham
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Доллар вырос на 10,19 сума и составляет 9 500,96. Евро прибавил 43,53 сума и составляет 10 498,56 сума.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

Доллар вырос на 10,19 сума и составляет 9 500,96. Евро прибавил 43,53 сума и составляет 10 498,56 сума.

© ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 19.11.2019

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Узбекистане сохраняется дефицит иностранной валюты - данные ЦБ
Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
курс валюты, валютчики, валюта, евро, доллары



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