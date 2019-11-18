Президент Узбекистана утвердил соглашение с Южной Кореей

Мирзиеев поручил МИД страны направить властям Юной Кореи уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление, утверждающее межправительственное соглашение с Южной Кореей. Документ направлен на о взаимное поощрение и защиту инвестиций и опубликован на сайте Lex.uz.

Соглашение было подписано 19 апреля 2019 года в Ташкенте. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Мирзиеев поручил МИД страны направить властям Юной Кореи уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Согласно статистике, Южная Корея занимает ведущее место среди торговых партнеров Узбекистана в Азиатско-тихоокеанском регионе с товарооборотом в 2,1 миллиарда долларов по итогам 2018 года. Объем прямых южнокорейских инвестиций, привлеченных в узбекскую экономику, превысил семь миллиардов долларов.