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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах – фото

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Экономика
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Sputnik Узбекистан

Оформить договор в дилерских центрах можно уже сейчас, а начало поставок запланировано на конец года. 

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Машины UzAuto Motors получат два новых цвета кузова — глянцево-серый (GYM) и темно-бирюзовый (GUM), сообщили в пресс-службе компании. 

При этом желто-зеленый (GJT) и сине-голубой (GQM) цвета планируется исключить из палитры, следует из публикации.

UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах
Пресс-служба UzAuto Motors
UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

В пресс-службе отметили, что глянцево-серые и темно-бирюзовые машины будут производиться по эксклюзивному заказу. Оформить договор в дилерских центрах можно уже сейчас, а начало поставок запланировано на конец года. 

Ранее компания назвала самый популярный в Узбекистане автомобиль. По данным UzAuto, это Chevrolet Nexia 3. С начала года в республике было продано 52176 таких машин.

Теги:
UzAuto Motors, Узбекистан, цвета, машина, автомобили



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