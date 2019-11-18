UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах – фото

Оформить договор в дилерских центрах можно уже сейчас, а начало поставок запланировано на конец года.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Машины UzAuto Motors получат два новых цвета кузова — глянцево-серый (GYM) и темно-бирюзовый (GUM), сообщили в пресс-службе компании.

При этом желто-зеленый (GJT) и сине-голубой (GQM) цвета планируется исключить из палитры, следует из публикации.

Пресс-служба UzAuto Motors UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

В пресс-службе отметили, что глянцево-серые и темно-бирюзовые машины будут производиться по эксклюзивному заказу. Оформить договор в дилерских центрах можно уже сейчас, а начало поставок запланировано на конец года.

Ранее компания назвала самый популярный в Узбекистане автомобиль. По данным UzAuto, это Chevrolet Nexia 3. С начала года в республике было продано 52176 таких машин.