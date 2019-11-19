Узбекистан изучит опыт ОАЭ в вопросе грамотного ведения бизнеса

Стороны проанализировали результаты экономических реформ обеих стран в отчете "Ведение бизнеса-2020", были также изучены шаги ОАЭ, которые привели страну к более высокой позиции в рейтинге бизнес-комфорта.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Делегация Министерства экономики и промышленности посетила Федеральное агентство по конкурентоспособности и статистике ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Стороны проанализировали результаты экономических реформ обеих стран в отчете "Ведение бизнеса-2020", были также изучены шаги ОАЭ, которые привели страну к более высокой позиции в рейтинге бизнес-комфорта.

Совместно с ОАЭ была разработана дорожная карта по изучению передового опыта и применения лучших практик, влияющих на улучшение индикаторов индекса Doing Business, а также достигнута договоренность о налаживании более тесного сотрудничества в реализации этих задач.