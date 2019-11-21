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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai

Узбекистан получит возможность доставлять свои грузы в страны Залива

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Свои услуги предложил эмиратский авиаперевозчик Flydubai, который вышел на рынок Узбекистана в марте 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Авиакомпания Flydubai поможет усилить поток грузоперевозок между Узбекистаном и странами Содружества Залива. Об этом заявил вице-президент Flydubai Cargo Мохамед Хассан в ходе 16-й Международной выставки "ТрансЛогистика Узбекистан".

Представители авиакомпании Flydubai на 16-й Международной выставке ТрансЛогистика Узбекистан в Ташкенте
Flydubai
Представители авиакомпании Flydubai на 16-й Международной выставке "ТрансЛогистика Узбекистан" в Ташкенте

По его словам, Узбекистан – важный торговый партнер для Объединенных Арабских Эмиратов. Он также отметил рост спроса на услуги грузоперевозок в республике.

"Мы доставили свыше 125 000 килограмм различных грузов в Узбекистан с момента нашего выхода на этот рынок в марте 2019 года. Мы надеемся, что торговые потоки между странами будут только расти со временем", - отметил Хассан.

Он также подчеркнул, что благодаря соглашениям с другими авиаперевозчиками и стратегическому партнерству с подразделением Emirates SkyCargo, эмиратская авиакомпания построила маршрутную сеть из более чем 300 направлений. Это позволяет компаниям из Узбекистана осуществлять поставки своих товаров по всему миру.

Грузовые составы на участке железной дороги
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Из Узбекистана в страны Персидского залива Flydubai Cargo в основном поставляет скоропортящиеся товары, такие как свежие овощи и фрукты.

В Узбекистан авиакомпания в основном доставляет грузы общего назначения, такие как различные гаджеты (и запасные части к ним), лекарственные препараты, почтовые отправления и даже животных. Поставки в Узбекистан идут из Европы, Индии, Китая, ОАЭ и Сингапура.

В марте 2019 года Flydubai запустила прямые рейсы между Ташкентом и Дубаем и начала предоставлять свои услуги авиагрузоперевозок, став первой авиакомпанией из ОАЭ на рынке Узбекистана. Сегодня авиакомпания осуществляет пять рейсов в Ташкент еженедельно.

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Узбекистан активно наращивает сотрудничество в сфере грузоперевозок с восточными партнерами. В частности, в ноябре в Ашхабаде состоялось второе заседание рабочего комитета по созданию международного транспортно-транзитного коридора между Центральной Азией и Персидским заливом.

Аза Мигранян, архивное фото
© RIA Novosti.
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В ходе встречи представители Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана обсудили варианты маршрута транспортного коридора, координацию действий на пропускных пунктах, а также возможности по упрощению таможенных процедур.

На заседании была подчеркнута необходимость развивать логистические центры стран-участников Ашхабадского соглашения и также сотрудничать в рамках этих логистических центров.

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Теги:
авиакомпания, Страны Персидского залива, грузоперевозки, Узбекистан



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