Узбекистан получит возможность доставлять свои грузы в страны Залива

Свои услуги предложил эмиратский авиаперевозчик Flydubai, который вышел на рынок Узбекистана в марте 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Авиакомпания Flydubai поможет усилить поток грузоперевозок между Узбекистаном и странами Содружества Залива. Об этом заявил вице-президент Flydubai Cargo Мохамед Хассан в ходе 16-й Международной выставки "ТрансЛогистика Узбекистан".

Flydubai Представители авиакомпании Flydubai на 16-й Международной выставке "ТрансЛогистика Узбекистан" в Ташкенте

По его словам, Узбекистан – важный торговый партнер для Объединенных Арабских Эмиратов. Он также отметил рост спроса на услуги грузоперевозок в республике.

"Мы доставили свыше 125 000 килограмм различных грузов в Узбекистан с момента нашего выхода на этот рынок в марте 2019 года. Мы надеемся, что торговые потоки между странами будут только расти со временем", - отметил Хассан.

Он также подчеркнул, что благодаря соглашениям с другими авиаперевозчиками и стратегическому партнерству с подразделением Emirates SkyCargo, эмиратская авиакомпания построила маршрутную сеть из более чем 300 направлений. Это позволяет компаниям из Узбекистана осуществлять поставки своих товаров по всему миру.

Из Узбекистана в страны Персидского залива Flydubai Cargo в основном поставляет скоропортящиеся товары, такие как свежие овощи и фрукты.

В Узбекистан авиакомпания в основном доставляет грузы общего назначения, такие как различные гаджеты (и запасные части к ним), лекарственные препараты, почтовые отправления и даже животных. Поставки в Узбекистан идут из Европы, Индии, Китая, ОАЭ и Сингапура.

В марте 2019 года Flydubai запустила прямые рейсы между Ташкентом и Дубаем и начала предоставлять свои услуги авиагрузоперевозок, став первой авиакомпанией из ОАЭ на рынке Узбекистана. Сегодня авиакомпания осуществляет пять рейсов в Ташкент еженедельно.

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Как грузоперевозчик Flydubai может доставлять грузы общего назначения, скоропортящиеся, приоритетные и ценные грузы, животных, посылки и почту.

Узбекистан активно наращивает сотрудничество в сфере грузоперевозок с восточными партнерами. В частности, в ноябре в Ашхабаде состоялось второе заседание рабочего комитета по созданию международного транспортно-транзитного коридора между Центральной Азией и Персидским заливом.

В ходе встречи представители Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана обсудили варианты маршрута транспортного коридора, координацию действий на пропускных пунктах, а также возможности по упрощению таможенных процедур.

На заседании была подчеркнута необходимость развивать логистические центры стран-участников Ашхабадского соглашения и также сотрудничать в рамках этих логистических центров.