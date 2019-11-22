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Небоскреб в Намангане

В Намангане возведут первый в регионе "умный город"

© Namangan Square
Экономика
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Sputnik Узбекистан

На территории комплекса построят около 325 000 кв. м офисных, жилых и торговых площадей. Также проектом предусмотрены беговые и велодорожки, полноценные зоны для воркаута и скейтинга, площадки для занятия спортом.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Первый в регионе "умный город" будет возведен на площади 18 га. Строительством займется международная компания MJ Developers с опытом ведения крупных проектов в Бразилии, Индии, ОАЭ, России и других странах, сообщили в пресс-службе Namangan Square.

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Предполагается, что на территории комплекса возведут около 325 000 кв. м офисных, жилых и торговых площадей. Также проектом предусмотрены беговые и велодорожки, полноценные зоны для воркаута и скейтинга, площадки для занятия баскетболом, теннисом, футзалом и гольфом.

Украсят Namangan Square две башни – первые небоскребы в Ферганской долине.

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Отмечается, что в проекте будут использоваться "зеленые" технологии, которые сделают Namangan Square одним из самых экологически комфортных районов города.

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Проектировщиком Namangan Square стал архитектор из Индии – Хафиз Контрактор.

 

Теги:
Строительство, небоскреб, Наманган



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