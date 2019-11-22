Долги населения перед государством в 35% случаев превышают норму

Международный опыт показывает, что возникновение такой проблемной ситуации может существенно ухудшить социально-финансовое положение населения.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Результаты проведенного Центральным банком анализа показывают, что по состоянию на 1 июля текущего года долговая нагрузка населения (отношение платежей по кредитам к доходам) увеличилась на 5,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает пресс-служба Центробанка.

Процентные ставки по кредитам в сумах значительно выросли за 2018 год >>

В рамках проведенного анализа было рассмотрено более 150 тыс. договоров по выданным населению кредитам.

Так, долговая нагрузка в 35% случаях превышает рекомендуемую норму (50%), в том числе в 67% договоров автокредитования, 37% договоров микрокредитования и 25% договоров по потребительским кредитам.

Международный опыт показывает, что возникновение такой проблемной ситуации может существенно ухудшить социально-финансовое положение населения.

В мировой практике с целью предотвращения увеличения долговой нагрузки населения государством уделяется особое внимание анализу этого вопроса и осуществлению необходимых мер.

В целях предотвращения чрезмерной долговой нагрузки населения Центральным банком, согласно постановлению президента, которое предусматривает повышение доступности микрофинансовых услуг, разработан проект "Положения о порядке расчета и допустимом значении показателя долговой нагрузки заемщика – физического лица по кредитам (микрозаймам), а также нормах по сдерживанию роста долговой нагрузки". Документ размещен на Едином интерактивном портале государственных услуг Республики Узбекистан.

В качестве первого шага по сдерживанию чрезмерной долговой нагрузки населения вводится процедура расчета данного показателя для микрозаймов, предоставляемых банками и микрокредитными организациями, а также для кредитов, выдаваемых ломбардами.

Принимая во внимание многочисленные предложения по проекту положения, поступившие через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан, данный проект положения пересмотрен с внесением соответствующих изменений.

В частности, установлено, что показатель долговой нагрузки рассчитывается по каждому заемщику, если сумма выдаваемого кредита (микрозайма) и основного долга заемщика по ранее выданным кредитным договорам в совокупности составляет 10 миллионов сумов и более.

В то же время показатель долговой нагрузки физического лица увеличен до 50%.

Необходимо отметить, что данные изменения, предотвращая чрезмерную долговую нагрузку населения, не ограничивают возможность широких слоев населения в получении кредитов.