Инициированный Узбекистаном международный стандарт принят ЕЭК ООН

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН приняла первый международный стандарт для сушеных дынь.

Предложение по внедрению стандарта было инициировано Узбекистаном.

Согласно распространенному комиссией сведению, во всем мире ежегодно производится более 9 млн. тонн различных видов дынь.

В Узбекистане из производимого 1 миллиона тонн в год дынь экспортируется лишь около 27 тысяч тонн. Инвестиции же в современное сушильное оборудование в стране привели к увеличению объема экспорта сушеных дынь.

Как следует из документа, сушеные дыни даже при термообработке сохраняют большинство своих ценных питательных веществ и витаминов, в том числе А, Р, С и имеют природные целительные силы и энергию.

Первый международный стандарт качества для сушеных дынь был разработан экспертами агентства «Узстандарт» и прочих ведомств при поддержке рабочей группы по стандартам качества. В последнюю группу входят технические рабочие группы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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Как ожидается, улучшение качества сушеных дынь в Узбекистане поможет расширить присутствие данной продукции на мировых экспортных рынках. Это, в свою очередь, предоставит местным производителям возможности для увеличения дохода и занятости населения.