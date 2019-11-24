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Узбекистан поставит в Таджикистан телекомоборудование на $1 млн

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Подписанный контракт предусматривает поставку телекоммуникационных устройств для нужд компании Tcell, произведенных на территории СЭЗ "Навои".

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Предприятие "Telecom Devices Pro", созданное при участии АК "Узбектелеком" заключило контракт с ЗАО "Индиго Таджикистан" (торговый знак Tcell) на $1 млн. Об этом сообщает сайт главного телекомоператора страны.

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Рамочный контракт, подписанный в Ташкенте компаниями Telecom Devices Pro и "Индиго Таджикистан" предусматривает поставку телекоммуникационных устройств для нужд компании Tcell, произведенных на территории СЭЗ "Навои".

Для справки: Telecom Devices Pro была основана в 2012 году. Основной деятельностью предприятия является производство телекоммуникационного оборудования, электроприборов и пластмассовых деталей.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Узбектелеком



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