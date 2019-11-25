Сум окреп на фоне падения доллара и евро — курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.
Доллар упал на 6,28 сума и составляет 9 494,68. Евро снизился на 33,52 сума и составляет 10 465,04 сума.
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.