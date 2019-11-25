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Узбекская валюта - сум

Сум окреп на фоне падения доллара и евро — курс валют в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Доллар упал на 6,28 сума и составляет 9 494,68. Евро снизился на 33,52 сума и составляет 10 465,04 сума.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

Доллар упал на 6,28 сума и составляет 9 494,68. Евро снизился на 33,52 сума и составляет 10 465,04 сума.

ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 26.11.2019

Калькулятор и купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно рос, а теперь упал.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
евро, доллары, валютная реформа, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты, валютчики, валюта



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