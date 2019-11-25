Узбекистан создал первое представительство Мининвестторга за границей

Представительство будет, в частности, продвигать конкретные проекты и программы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Представительство Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана впервые создано за границей — в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее постановление Кабмина республики опубликовано на портале Lex.uz.

Планируется, что представительство будет проводить системный мониторинг и продвигать конкретные проекты и программы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с ОАЭ, включенные в "дорожные карты" по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.

Также в поле ответственности сотрудников представительства — привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте побывал в ОАЭ с официальным визитом. Стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов. В их числе развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны "Навои", увеличение добычи углеводородов, строительство солнечных электростанций, а также завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области.

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