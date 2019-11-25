В Самарканде планируют открыть Академию футбола Real Madrid

Между Самаркандским областным хокимиятом и Испанским королевским футбольным клубом Real Madrid при поддержке посольства Узбекистана в Испании было подписано соглашение о сотрудничестве в процессе открытия в области Академии футбола Real Madrid.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. На завершившемся в Самарканде I Международном инвестиционном форуме Invest in Samarkand было подписано 146 соглашений на общую сумму $1,3 млрд, сообщает МИД.

Участниками форума стали более 310 представителей из 31 страны, включая Китай, Южную Корею, Японию, Индию, Россию, США, Турцию, Казахстан и другие. Почетным гостем мероприятия стал Аттилио Фонтана, президент (губернатор) итальянского региона Ломбардия.

В рамках форума состоялись секционные пленарные заседания, в ходе которых были обсуждены инвестиционные возможности и привлекательность региона для капиталовложений, а также преобразование туристской индустрии в стратегическую отрасль экономики.

Кроме того, поднимались вопросы потенциала и перспектив развития строительной индустрии, импортозамещения, повышения экспортного потенциала и локализации производства.

По итогам мероприятия между Самаркандским областным хокимиятом и Испанским королевским футбольным клубом Real Madrid при поддержке посольства Узбекистана в Испании было подписано соглашение о сотрудничестве в процессе открытия в области Академии футбола Real Madrid.

Стоит отметить, что иностранными инвесторами в ходе форума были презентованы проекты строительства и эксплуатации нового международного аэропорта в Самаркандской области, парка развлечений с аттракционами и широкоформатным кинотеатром IMAX, а также завода по производству автобусов и другой спецтехники с электродвигателями, IT-парка, бизнес-центров и туристских комплексов.

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Участники мероприятия также имели возможность ознакомиться с образцами промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, производимых в Самаркандской области, на Национальной выставке Made in Samarkand.