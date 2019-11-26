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Узбекистан будет продавать фрукты и овощи в Свердловскую область

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191126/12879029/Uzbekistan-budet-prodavat-frukty-i-ovoschi-v-Sverdlovskuyu-oblast.html

Благоприятный климат республики дает возможность для устойчивого развития сельского хозяйства и выращивания хлопка, фруктов, овощей, а также производства вина и шелка.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Хоким Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, охватывающее торгово-экономическую, научную, техническую, гуманитарную и другие сферы.

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Соглашение, заключенное на ближайшие пять лет, предполагает реализацию новых проектов в области поставок сельскохозяйственной продукции, тканей и товаров легкой промышленности, взаимодействие в сфере машиностроения, энергетики, строительства, цифровых технологий и лесопереработки.

"Если говорить о сельском хозяйстве, то стоит отметить, что уральский климат суров и непредсказуем. Поэтому у региона есть большая потребность в сезонных овощах и свежих фруктах. Мы нацелены на создание самых благоприятных возможностей для расширения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Наличие у Свердловской области развитой транспортной инфраструктуры, современных логистических схем позволяет обеспечить распространение продукции узбекских производителей по другим регионам России", – отметил Куйвашев.

В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия он назвал также совместную подготовку кадров, образование, медицину и строительство.

Вид на город со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© Sputnik / Константин Чалабов
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Стороны подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в марте 2017 года.

В промышленном производстве на территории Наманганской области преобладают текстильная, пищевая, перерабатывающая, машиностроительная отрасли, производство строительных материалов.

Благоприятный климат дает возможность для устойчивого развития сельского хозяйства и выращивания хлопка, фруктов, овощей, а также производства вина и шелка.

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Теги:
овощи, Фрукты, Узбекистан, Россия, Свердловская область



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