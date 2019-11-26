Ганиев предложил сбалансировать товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном

В настоящее время, отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиев, РУз имеет отрицательное сальдо в торговле с Татарстаном.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистан ожидает рост товарооборота с Татарстаном до 150 миллионов долларов по итогам 2019 года, заявил заместитель премьер-министра РУз Элёр Ганиев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы с удовлетворением отмечаем рост объема товарооборота с Татарстаном. Если в 2017 году он составлял 92 миллиона долларов, то в 2018-м достиг 145 миллионов. По итогам этого года мы ожидаем как минимум 150 миллионов долларов", — сказал Элёр Ганиев, выступая на форуме.

Он отметил, что РУз имеет отрицательное сальдо в торговле с Татарстаном, однако "не очень комплексует из-за этого, потому что импортируемые оттуда продукция, технологии, оборудование, сырье очень востребованы в Узбекистане".

"Однако хотелось бы сбалансировать наш товарооборот. Мы готовы предложить широкий перечень качественной продукции по доступным ценам, в том числе легковые автомобили, товары легкой промышленности, — сказал заместитель премьер-министра. — В этом году экспорт нашей текстильной отрасли составит порядка двух миллиардов долларов, к 2025 году планируем довести объем экспорта минимум до семи миллиардов долларов. То есть эта продукция очень конкурентоспособная и, надо прямо сказать, не только по качеству, по и по стоимости".

По словам Ганиева, Татарстан занимает особое место в развитии узбекско-российского межрегионального сотрудничества — с учетом его мощного экономического, промышленно-технологического, научно-технического потенциала.

"Республика Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов России, и мы это хорошо знаем. Узбекистан рассматривает Татарстан как важного, надежного и, самое главное, близкого партнера, заинтересован в дальнейшем укреплении экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", — заявил заместитель премьер-министра.

По его словам, свидетельством тесного взаимодействия между Татарстаном и Узбекистаном является в том числе сотрудничество узбекских предприятий с такими компаниями РТ, как "Химград", "Татнефть", "КамАз", "Эйдос-Медицина", "Татспиртпром", "Данафлекс", "ПОЗиС", химическим заводом имени Л. Я. Карпова. Список можно продолжить, отметил Ганиев.

При этом он обратил внимание на тот факт, что Узбекистан уделяет малому бизнесу и крупным предприятиям Узбекистана одинаковое внимание.

Форум "Татарстан – Узбекистан" прошел в столичной гостинице International Hotel Tashkent. Основной целью мероприятия было обсуждение перспектив развития торгово-экономических и инвестиционных проектов между Татарстаном и Узбекистаном.

В состав татарской делегации вошли представители более 20 ведущих компаний, которые производят полимерные трубы, холодильную технику, медицинские приборы, микробиологические препараты для растениеводства, лекарственные средства, реагенты для очистки воды, огнезащитные и теплоизоляционные материалы, дизельные автомобили, насосное и компрессорное оборудование, а также компании, работающие в сферах машиностроения, энергетики, инфраструктуры, транспорта и логистики.