"Лукойл" вернул добычу газа на Гиссаре в Узбекистане на проектный уровень

При этом суммарная добыча газа в текущем году в связи с ремонтными работами на узбекских заводах окажется ниже ранее запланированной.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. "Лукойл" в октябре вернул добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане на проектный уровень, сообщил РИА Новости вице-президент компании по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов.

"В третьем квартале все еще сохранялись ограничения приема газа с проекта Гиссар со стороны Шуртанского газоперерабатывающего завода, который принадлежит "Узбекнефтегазу" и осуществляет подготовку газа до товарного состояния. На заводе были проведены ремонтные работы, что позволило в октябре вернуть добычу на Гиссаре на проектный уровень", - сказал он в ходе конференц-связи с инвесторами.

Также было отмечено, что по итогам третьего квартала среднесуточная добыча газа на площадке выросла на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Удалось вернуть на проектный уровень и добычу на проекте "Кандым-Хаузак-Шады", которая снизилась на некоторый период из-за ремонтных работ.

"В целом по году в Узбекистане мы ожидаем добычу более 14 миллиардов кубометров (газа. - Прим. ред.) в нашей доле", - заявил вице-президент "Лукойла".

В целом, о снижении добычи газа на отдельных действующих российских проектах на территории республики сообщалось еще летом. Так, во втором квартале наблюдалось снижение добычи, а также ограничение приема газа на Гиссаре в связи с плановыми ремонтными работами на Кандымском и Шуртанском заводах.

"Лукойл" будет добывать ежегодно более 16 млрд кубов газа в Узбекистане

На сегодняшний день компания "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - "Кандым-Хаузак-Шады" и Гиссар.

Проектный уровень добычи газа на Гиссарской группе месторождений составляет 5 миллиардов кубометров в год.

Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане в целом достигла 60 миллиардов кубометров.