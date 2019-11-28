На промышленной кооперационной бирже заключили договоры на 1,2 трлн сумов

Важной новостью форума стало сообщение о запуске торговой площадки электронного кооперационного портала, созданного при Министерстве экономики и промышленности. Главными принципами действия площадки организаторы назвали открытость и прозрачность.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Завершились республиканская промышленная ярмарка и кооперационная биржа, организованные Министерством экономики и промышленности Узбекистана и Торгово-промышленной палатой страны, сообщает пресс-служба ТПП.

Около 1000 производственных предприятий представили на выставке более 10 тыс. видов собственной продукции.

Важной новостью форума стало сообщение о запуске торговой площадки электронного кооперационного портала, созданного при Министерстве экономики и промышленности. Главными принципами действия площадки организаторы назвали открытость и прозрачность.

Портал интегрирован с базой данных статистических, таможенных, налоговых органов и агентства по сертификации. Используя эту электронную площадку, пользователи могут получить доступ к важной информации в режиме онлайн, в том числе подробные сведения о видах, технических характеристиках и качествах промышленных товаров, производимых в стране.

По итогам кооперационной биржи заключены договоры на общую сумму 1,2 трлн сумов, отметил в своем выступлении на церемонии закрытия председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов.