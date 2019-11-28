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Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан

На промышленной кооперационной бирже заключили договоры на 1,2 трлн сумов

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191128/12895576/Na-promyshlennoy-kooperatsionnoy-birzhe-zaklyuchili-dogovory-na-12-trln-sumov.html

Важной новостью форума стало сообщение о запуске торговой площадки электронного кооперационного портала, созданного при Министерстве экономики и промышленности. Главными принципами действия площадки организаторы назвали открытость и прозрачность.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Завершились республиканская промышленная ярмарка и кооперационная биржа, организованные Министерством экономики и промышленности Узбекистана и Торгово-промышленной палатой страны, сообщает пресс-служба ТПП.

Около 1000 производственных предприятий представили на выставке более 10 тыс. видов собственной продукции.

Важной новостью форума стало сообщение о запуске торговой площадки электронного кооперационного портала, созданного при Министерстве экономики и промышленности. Главными принципами действия площадки организаторы назвали открытость и прозрачность.

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Портал интегрирован с базой данных статистических, таможенных, налоговых органов и агентства по сертификации. Используя эту электронную площадку, пользователи могут получить доступ к важной информации в режиме онлайн, в том числе подробные сведения о видах, технических характеристиках и качествах промышленных товаров, производимых в стране.

По итогам кооперационной биржи заключены договоры на общую сумму 1,2 трлн сумов, отметил в своем выступлении на церемонии закрытия председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов.

Теги:
Экономика, министерство, Узбекистан, Договор, промышленность, Торгово-промышленная палата Узбекистана



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