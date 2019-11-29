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Узбекистан ожидает инвесторов для реализации проектов в регионах

CC0 / pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191129/12903430/Uzbekistan-ozhidaet-investorov-dlya-realizatsii-proektov-v-regionakh.html

Все проекты типовые и разработаны с учетом специфики и инвестиционного потенциала конкретного региона. Они затрагивают такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, фармацевтика, туризм.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Агентством по привлечению иностранных инвестиций совместно с Центром разработки инвестиционных проектов и хокимиятами областей в ноябре 2019-го разработано 101 инвестиционное предложение на общую сумму $892 млн. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили представители пресс-службы структуры.

Инициативы будут реализованы в 7 областях Узбекистана (Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях).

Они типовые и разработаны с учетом специфики и инвестиционного потенциала конкретного региона. Проекты затрагивают такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, фармацевтика, туризм и т. д.

Купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
Эксперты оценили инвестиционный потенциал Узбекистана в 65 млрд долларов

Агентство по привлечению иностранных инвестиций приглашает к сотрудничеству бизнес-заинтересованных людей и готово оказывать содействие в поиске партнеров и разработке необходимой документации, выделении земельных участков и получении разрешений для успешной реализации проектов.

Для справки: на сайте инвестиционного портала содержится информация по 173 инвестиционным проектам и предложениям. Разработка инвестиционных предложений в остальных областях продолжается. 

Теги:
Узбекистан, Инвестиции



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