Как в Узбекистане получить помещение для запуска бизнеса

Агентство по управлению госактивами организовало в Хорезмской области ярмарку пустующих государственных объектов недвижимости. Аналогичные мероприятия планируется провести и в других регионах республики.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ургенче, Хиве, а также Багатском и Гурленском районах Хорезмской области 28-30 ноября проходит ярмарка пустующих государственных объектов недвижимости, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Такое мероприятие проводится в стране впервые.

Как рассказал Мумин Ибодов, пресс-секретарь организатора — Агентства по управлению госактивами, аналогичные ярмарки планируется провести и в других регионах республики.

"Мы помогаем предпринимателям приобрести помещения для того, чтобы они могли начать бизнес. Это может быть покупка по "нулевой" стоимости со взятием инвестиционных обязательств, либо аренда. Также, в зависимости от отрасли, можно открыть бизнес на условиях государственно-частного партнерства. Создание предприятия на территории малых промзон и свободных экономических зон дает возможность бизнесу воспользоваться рядом налоговых льгот и других преференций, предоставляемых государством", — рассказал Мумин Ибодов.

Он также отметил, что на ярмарке предпринимателей знакомят с порядком приобретения объектов государственной собственности на электронной торговой площадке.

Sputnik В Хорезмской области проходит ярмарка пустующих государственных объектов недвижимости

Порядок покупки незавершенного строительством объекта или неиспользуемой производственной площади за "нулевую" стоимость был утвержден постановлением Кабмина в 2014-м, после этого в документ вносились изменения и дополнения.

В последние два года, в связи с ростом числа предпринимателей и желающих заняться бизнесом, реализация таких объектов происходит все активнее.

Сейчас для приобретения незавершенного строительством объекта или неиспользуемой производственной площади по "нулевой" стоимости следует, во-первых, изучить перечень предлагаемых объектов на сайте или обратиться в территориальное управление Агентства по управлению госактивами. Затем нужно составить бизнес-план проекта и подать заявку на участие в конкурсе.

Победитель заключает договор и оплачивает пошлину в размере 2 МРЗП. В числе инвестиционных обязательств — необходимость вложения определенной суммы в ремонт помещений и развитие производства, внедрение технологий и ноу-хау, своевременное погашение кредитов, создание новых рабочих мест.

Специально созданная комиссия проверяет и принимает выполненные инвестиционные обязательства, а затем предприниматель получает ордер на право распоряжения недвижимым имуществом.