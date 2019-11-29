АБР выделил Узбекистану еще $300 млн на поддержку бюджета

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития предоставит правительству Узбекистана новый займ в размере 300 миллионов долларов на поддержку государственных программ, финансируемых из бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минфина республики.
"Совет директоров Азиатского банка развития одобрил займ в размере 300 миллионов долларов на реформы в области управления государственными финансами и налогово-бюджетной политики", — сказал собеседник агентства.
По его словам, деньги будут направлены на финансирование госпрограмм по реформированию госсектора экономики и обеспечение благоприятных условий для проектов государственно-частного партнерства.одобрил государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 триллиона сумов (около 530 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планировалось обеспечить в размере 24,2% к ВВП, или 102,6 триллиона сумов (около 12,4 миллиарда долларов), расходы — 25,3% к ВВП, или 107,4 триллиона сумов (12,6 миллиарда долларов).
По материалам Минфина, для покрытия дефицита госбюджета помимо внутренних источников впервые будут привлечены займы ВБ и АБР. В 2020–2021 годах дефицит бюджета планируется снизить до 0,1% к ВВП, для его покрытия планируется выпустить государственные краткосрочные облигации на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).