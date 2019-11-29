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Строительные работы в парке культуры и отдыха города Намангана

Дан старт программе развития средних городов

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191129/12906878/Dan-start-programme-razvitiya-srednikh-gorodov-.html

Объявленная годом ранее программа развития средних городов запущена в одном из северных регионов республики. Проект в целом призван совершенствовать социально-экономическое положение в областях, улучшить условия жизни.

ТАШКЕНТ, 29 ноя –Sputnik. В Узбекистане при участии ряда международных финансовых организаций запущен проект комплексного развития средних городов.

Пилотный проект стартовал в Наманганской области, городе Чартак.

Основным донором выступил Всемирный банк. На церемонию открытия прибыл и глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори. 

Проект призван поддержать региональные инвестиции в районы старого и нового базара, район, прилегающий к железнодорожной станции.

Подпись документов, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
МБРР выделил $100 млн на развитие трех городов Узбекистана

Предусмотрено создание экодорожек вдоль берега реки, соединяющей город с водохранилищем и санаториями. Разработана концепция улучшения системы водоснабжения и канализационной сети в городе. Также выделенные средства будут потрачены и на закупку различного оборудования и спецмашин для пересадки деревьев.  

Проект реализуется в соответствии с постановлением главы республики по реализации проекта "Комплексное развитие средних городов". На очереди Бухарская и Ташкентская вилояты.

Общая сумма, выделенная на развитие городов в данных регионах, составила $ 100 млн.

Проект "Комплексное развитие средних городов" был разработан посредством грантовых средств трастового фонда ВБ по развитию организационного потенциала в регионе Европы и Центральной Азии. В процессе подготовки проекта участвовали Корейский трастовый фонд зеленого роста, Глобальный фонд по снижению риска бедствий, а также Программа содействия по управлению энергетическим сектором.

Теги:
проект, Кредит, Всемирный банк, стратегия развития, развитие, Наманган



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