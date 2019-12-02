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Сотрудник в офисе биржи

В Узбекистане представлен проект Стратегии развития рынка капитала

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191202/12923973/V-Uzbekistane-predstavlen-proekt-Strategii-razvitiya-rynka-kapitala.html

В течение ближайших пяти лет должна сократиться зависимость экономики от банковского сектора, а в самом банковском секторе сократится присутствие государства.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Агентство по развитию рынка капитала представило проект Стратегии развития рынка капитала на 2020-2025 годы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Документ был подготовлен на основе рекомендаций консультантов BTA и ISC, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

Ожидается, что к концу следующего года установятся понятные правила для всех участников рынка, что позволит защитить права инвесторов. Привлечение Корейской биржи ценных бумаг в качестве стратегического инвестора позволит республиканской фондовой бирже "Тошкент" получить мировой бренд. Также в планах — заложение фундамента рынка корпоративных облигаций.

В хранилище Акционерного коммерческого банка
© Sputnik / Игорь Зарембо
Узбекистан начнет выпускать исламские облигации "сукук"
К 2025 году, повышение ликвидности торгуемых акций, расширение базы международных институциональных инвесторов. При этом, доля ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, будет доведена до 10% к ВВП (шесть миллиардов долларов).

В течение ближайших пяти лет должна сократиться зависимость экономики от банковского сектора, а в самом банковском секторе сократится присутствие государства.

По расчетам консультантов, внедрение исламских облигаций "сукук" может привлечь в экономику дополнительные средства из теневого оборота

В результате активного привлечения 2,5 миллиона национальных (местных) инвесторов, объем вложений которых ожидается в размере 6% от их сбережений, планируется создание класса "розничных инвесторов", что в итоге должно поспособствовать росту благосостояния населения.

Теги:
Агентство по развитию рынка капитала, Узбекистан, капитал



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