Мирзиёев раскритиковал чиновников, ответственных за электроэнергию и газ

Глава республики в понедельник провел совещание, на котором, в частности, заявил, что в стране на сегодняшний день нет справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в четверг раскритиковал чиновников, ответственных за сокращение потерь в энергетической системе Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"На совещании указаны допускаемые в различных сферах недостатки, деятельность соответствующих руководителей подвергнута резкой критике. Так, недостаточна проводимая работа по резкому сокращению потерь в энергетической системе, правильному учету поставляемой электроэнергии и сокращению дебиторской задолженности", — говорится в публикации.

Узбекский лидер также отметил, что в стране нет справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения.

"Особенно перебои в снабжении населения газом и электричеством становятся причиной справедливого недовольства людей", — отмечается в материале пресс-службы.

Напомним, ранее премьер-министр республики Абдулла Арипов на совещании, посвященном проблемам газо- и энергоснабжения населения и социальных объектов, раскритиковал госслужащих за допущенные ошибки. Он отметил, что с наступлением первых холодов многие регионы уже остались без света и газа, и назвал такую ситуацию позорной.