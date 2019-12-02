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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев раскритиковал чиновников, ответственных за электроэнергию и газ

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Глава республики в понедельник провел совещание, на котором, в частности, заявил, что в стране на сегодняшний день нет справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в четверг раскритиковал чиновников, ответственных за сокращение потерь в энергетической системе Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Батарея
CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Газ свой, а в квартирах холодно – как быть?
"На совещании указаны допускаемые в различных сферах недостатки, деятельность соответствующих руководителей подвергнута резкой критике. Так, недостаточна проводимая работа по резкому сокращению потерь в энергетической системе, правильному учету поставляемой электроэнергии и сокращению дебиторской задолженности", — говорится в публикации.

Узбекский лидер также отметил, что в стране нет справедливой системы учета природного газа на этапах добычи, транспортировки и распределения.

"Особенно перебои в снабжении населения газом и электричеством становятся причиной справедливого недовольства людей", — отмечается в материале пресс-службы.

Напомним, ранее премьер-министр республики Абдулла Арипов на совещании, посвященном проблемам газо- и энергоснабжения населения и социальных объектов, раскритиковал госслужащих за допущенные ошибки. Он отметил, что с наступлением первых холодов многие регионы уже остались без света и газа, и назвал такую ситуацию позорной.

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Теги:
Узбекистан, свет, электричество, газ, Шавкат Мирзиёев



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