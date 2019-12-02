Национальный банк ВЭД Узбекистана стал акционерным обществом

Учредителям АО "НБУ" определены Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Унитарное предприятие "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" преобразовано в акционерное общество. Соответствующее постановление президента Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте агентства УзА.

"Согласиться с предложением о преобразовании унитарного предприятия "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" в акционерное общество "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, учредителям АО "НБУ" определены Министерство финансов и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Размер уставного капитала акционерного банка и размеры долей учредителей не раскрываются.

Национальный банк ВЭД Узбекистана был создан в сентябре 1991 года, он на 100% принадлежит государству. На сегодняшний день это самый крупный банк в стране.