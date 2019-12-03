Максим Орешкин оценил потенциал узбекской экономики и пригласил всех в Ташкент

По его словам, Россия и Узбекистан точно найдут все развязки, которые будут позволять развиваться вместе.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Экономика Узбекистана может стать второй на постсоветском пространстве, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Об этом он заявил на встрече в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве 30 ноября. Видео уже появилось на YouTube.

Студент спросил министра, получит ли Узбекистан преференции и льготы при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Максим Орешкин высоко оценил масштабные реформы в Узбекистане >>

Министр не дал прямого ответа на этот вопрос, сказав только, что эта тема сейчас много обсуждается.

Также он отметил, что в экономике Узбекистана осуществляются реформы и когда Шавкат Мирзиёев пришел к власти, было много проблем.

"Но на ту же экономику Узбекистана, на самом деле, я смотрю как на экономику, которая лет примерно через 20 сможет на постсоветском пространстве стать второй экономикой после России", — сказал Орешкин.

По его словам, Россия и Узбекистан точно найдут все развязки, которые будут позволять развиваться вместе.

Орешкин: в отличие от США для РФ Узбекистан — партнер, а не разменная карта >>

Также глава Минэкономразвития посоветовал студентам посетить Узбекистан.

"Всем рекомендую съездить в Ташкент, посмотреть. Современный поезд идет из Ташкента в Самарканд, Бухару. Всем рекомендую весной во время студенческих каникул съездить и посмотреть Узбекистан, прекрасная страна".

Напомним, в марте Максим Орешкин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым высоко оценил проводимые в республике масштабные реформы.

Стороны отметили, что новый многоуровневый формат диалога — создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств — будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.